Quoi surveiller aujourd'hui?

Dans le rétroviseur: «Spoutnik»

On peut dire que la conquête spatiale a exactement 60 ans aujourd'hui: à 22h28, heure de Moscou, le 4 octobre 1957, le premier satellite artificiel décollait et permettait à l'URSS (on l'a dit: ça fait longtemps) de gagner une première manche marquante contre les États-Unis.

Pour fêter ce succès, les ingénieurs soviétiques derrière Spoutnik ont «trouvé de l’alcool qu’on utilisait à l’époque comme combustible pour les automobiles». Du champagne de guerre, en somme.