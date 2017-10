Les services payants de visionnement en ligne gagnent en popularité au Québec

Au Québec, la plateforme la plus populaire est Netflix.

Québec — La popularité des services payants de visionnement en ligne est en forte hausse au Québec selon le premier volet d’une enquête menée en 2017 par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO).

L’enquête publiée mardi précise que 53 % des foyers québécois connectés à l’internet sont désormais abonnés à de tels services payants, comparativement à 40 % en 2016. Les foyers avec enfants et ceux ayant un revenu supérieur sont plus nombreux à souscrire à de tels abonnements.

Le CEFRIO ajoute qu’au Québec, la plateforme la plus populaire est Netflix, puisque 33 % des foyers québécois branchés y sont abonnés; Club Illico et Extra Tou.tv suivent, à 19 et 4 %, respectivement.

Malgré la popularité grandissante de tels services, 84 % des foyers québécois souscrivent encore à un service de télévision, que ce soit par câble, fibre ou satellite. Seulement 15 % d’entre eux prévoient annuler leur abonnement au cours des 12 prochains mois, alors que 12 % modifieront leur abonnement en réduisant le nombre de chaînes.

Par ailleurs, le CEFRIO constate que 9 foyers québécois sur 10 sont connectés à Internet, ce qui représente une progression de 18 % depuis 2007. De ce nombre, 91 % sont dotés du réseau Wi-Fi et 66 % ont une connexion avec un forfait illimité.

L’enquête révèle aussi que 6 détenteurs de téléphone intelligent sur 10 utilisent régulièrement des réseaux Wi-Fi lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur domicile. Les deux tiers des détenteurs de téléphone intelligent disent désormais utiliser leur appareil plusieurs fois par jour pour naviguer sur Internet, une croissance de 13 % par rapport à l’année dernière.