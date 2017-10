3

Le suivi du jour: Louis-Hébert

Oh! la nouvelle qui fera jaser le monde politique: Louis-Hébert n’est plus une circonscription libérale depuis hier soir. La victoire (plus ou moins) surprise de la caquiste Geneviève Guilbault à l’élection partielle post-Sam Hamad vient bouleverser l’échiquier politique à un an pile des prochaines élections.

La CAQ, que l’on dit en nette progression dans les sondages depuis quelques mois, a remporté la course avec une très forte avance sur ses deux principaux adversaires. Quelles leçons en tireront les libéraux?