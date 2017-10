Quoi surveiller aujourd'hui?

2

Les citoyens de Louis-Hébert aux urnes

Rarement une élection partielle a-t-elle suscité autant d'intérêt au Québec. Déjà, le départ en avril dernier de son représentant, l'ex-ministre libéral Sam Hamad, qui y siégeait depuis 2003, s'est fait dans la tourmente en raison de ses liens présumés avec l'ex-collecteur de fonds du Parti libéral Marc-Yvan Côté. Puis, au début de septembre, deux des principaux candidats à sa succession ont quitté la course, et ce, à quelques heures d'intervalle, tous deux étant visés par des allégations de harcèlement psychologique dans leurs emplois précédents.

Le libéral Éric Tétrault et le caquiste Normand Sauvageau ont été remplacés respectivement par Ihssane El Ghernati et Geneviève Guilbault, qui mènent la course, malgré la controverse suscitée au sein de leurs partis.

Parmi les enjeux locaux qui pourraient influencer le résultat du vote: la congestion routière, la santé et l'emplacement de l’usine de peinture Anacolor. Le vainqueur sera nommé en soirée.