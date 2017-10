Catalogne: des «gestes de violence» condamnés

Sans dénoncer explicitement le gouvernement espagnol, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a condamné « les gestes de violence » survenus en Espagne lors du référendum sur l’indépendance de la Catalogne dimanche.

« Nous aurions souhaité que la Catalogne et l’Espagne puissent résoudre de façon démocratique et pacifique les tensions qui les éloignent. […] Ce n’est pas au Québec de tenter de leur dicter la conduite à adopter ni de s’ingérer dans leur débat politique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le premier ministre a d’ailleurs offert l’aide du Québec pour trouver une solution politique en Catalogne, une fois les esprits « refroidis ». Il a affirmé que son gouvernement a contacté les autorités espagnoles et catalanes pour offrir son assistance.

Le gouvernement fédéral a lui aussi refusé de nommer les responsables des violences. Adams Austen, attaché de presse de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a déclaré que même si « la question de la Catalogne est un enjeu interne pour l’Espagne, le bilan de violence sur le terrain aujourd’hui est inquiétant ». En soirée, le cabinet du premier ministre Trudeau a indiqué qu’il n’ajoutera rien à cette déclaration.

Dénonciations réclamées

Des politiciens québécois présents en Catalogne ont pour leur part condamné explicitement le gouvernement espagnol. C’est le cas de Patrice Bergeron, député du Parti québécois, rencontré sur place. « Aujourd’hui, on a brutalisé des gens qui voulaient simplement déposer un bulletin de vote dans une urne. Quand un geste aussi fondamental que de voter est interdit, on ne peut plus parler de démocratie. »

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a appelé MM. Couillard et Trudeau à condamner un pays qui « utilise son corps policier pour enlever la démocratie à une partie de son peuple ».

Également sur place, la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, a soutenu que le Québec et le Canada se doivent de « demander le respect de la démocratie, le respect à l’autodétermination ».

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a salué « le peuple catalan, qui se tient debout devant l’indigne et honteuse violence de l’État espagnol » et a parlé « d’un jour noir pour la démocratie ».

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a déploré « l’utilisation de la force et de la répression par l’État espagnol pour contrer la tenue du référendum en Catalogne ».

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a de son côté exprimé sa solidarité avec la mairesse de Barcelone, Ada Colau. « Nous devons condamner toute violence et protéger la démocratie », a-t-il écrit sur Twitter.

Sur le même réseau, son collègue et maire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a été plus ferme en affirmant que « l’autodétermination démocratique doit être reconnue et protégée ». Russell Copeman a pourtant milité pour le camp du « non » lors des deux référendums au Québec.

Solidarité à Montréal

À Montréal, la communauté catalane s’est rassemblée à l’initiative du Cercle culturel catalan. Sa vice-présidente, Elisabet Ràfols, a qualifié de « honteux » le comportement du gouvernement espagnol. D’origine catalane et pour l’indépendance, Mme Ràfols a dit être fière du peuple catalan et de sa « réaction pacifique ».

Le drapeau catalan autour des épaules, Jordi Jordana, un Catalan établi au Québec depuis une dizaine d’années, n’a pas caché son dégoût envers le gouvernement espagnol. « Aujourd’hui, l’Espagne ne fait plus partie des pays démocratiques », a-t-il déclaré au Devoir. Selon lui, il est « intolérable » en 2017 de voir des policiers s’en prendre « sans pitié à des personnes âgées et à des enfants ».

Son compatriote Guillem Anton estime que les violences de dimanche découlent de l’Espagne franquiste. « Il y a des restants [du dictateur] Franco dans les bras qui dirigent l’Espagne », a-t-il soutenu.

Qualifiant dimanche de « journée historique », les deux comparses ont salué le « courage » des électeurs catalans qui se sont déplacés dans les bureaux de vote malgré la brutalité policière. « Ce sont des héros », s’est exclamé M. Jordana. Tous deux espèrent que les gouvernements canadien et québécois condamneront la répression de Madrid, qui a fait des centaines de blessés.

« [Le gouvernement espagnol] aurait dû faire les choses différemment. Il aurait pu ouvrir un dialogue avec les Catalans », s’est quant à lui désolé Enric Llagostera, un étudiant d’origine catalane rencontré dans un autre rassemblement à Montréal.