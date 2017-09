Quoi surveiller cette fin de semaine?

1

Roulement de tambour au NPD

Les paris sont ouverts: qui de Jagmeet Singh, Charlie Angus, Niki Ashton ou Guy Caron sera élu chef du Nouveau Parti démocratique? On pourrait le savoir dès dimanche alors que seront dépouillés les résultats du premier tour de scrutin.

On pourrait aussi fort bien ne pas le savoir dimanche, si aucun des candidats n'obtient plus de 50 % des voix. Le cas échéant, le deuxième tour se tiendra la semaine prochaine, et les votes seraient comptés le 8 octobre à Montréal.