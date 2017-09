Lac-Mégantic: 300 candidats pour la sélection du jury

Sherbrooke — Quelque 300 candidats se sont présentés au palais de justice de Sherbrooke vendredi matin en vue de la sélection du jury pour le procès des trois accusés relativement à la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic qui a fait 47 victimes à l’été 2013. Trois anciens employés de train sont accusés : le chauffeur du train Thomas Harding, le contrôleur du trafic Richard Labrie ainsi que le directeur des activités ferroviaires à la Montreal Maine and Atlantic (MMA), Jean Demaître. Ils font tous face à un chef d’accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes. Le juge Gaëtan Dumas a avisé l’ensemble des candidats-jurés qu’ils devraient, s’ils sont choisis, rendre justice de façon impartiale et « sans peur ». Il les a aussi avertis qu’ils devraient être patients et surtout ne pas se faire une idée avant d’avoir entendu l’ensemble de la preuve.