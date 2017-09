4

Dans le rétroviseur

Il y a 228 ans, le 29 septembre 1789, le Congrès des États-Unis votait pour la création d’une armée professionnelle, afin de défendre la jeune république. La US Army est maintenant et de loin la plus importante du monde. Son budget dépasse celui des dix autres pays qui dépensent le plus pour leurs armées, y compris le grand rival chinois.

Le président Trump réclamait un budget de 603 milliards $US en 2018, une augmentation de quelque 65 milliards par rapport à 2010. Le Congrès pourrait finalement lui en accorder 37 de plus.