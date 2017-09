Rien pour les médias… pour le moment

Rien pour le moment… et on ne sait pas trop quoi pour le futur non plus. Le gouvernement a promis jeudi de moderniser le Fonds du Canada pour les périodiques d’ici l’an prochain afin d’aider les médias en crise. Mais il n’a pas donné d’indications à savoir si les journaux pourraient être visés par cette opération.

Selon la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, il « n’y a pas de solution facile pour faire face aux difficultés » des médias qui produisent des nouvelles locales. Une « démocratie saine dépend d’un contenu journalistique fiable », mais Ottawa n’a pas pour autant « l’intention de soutenir les modèles qui ne sont plus viables ». « Nous préférons centrer notre aide sur l’innovation, l’expérimentation et la transition vers le numérique », a-t-elle dit.

Le document-cadre qui détaille la politique culturelle promet de « moderniser certains aspects » du Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) au courant de l’année prochaine. Mais celui-ci ne concerne pas les journaux quotidiens.

Parlant au nom de la Coalition pour la pérennité de la presse d’information au Québec (huit quotidiens et 170 hebdomadaires), le directeur du Devoir, Brian Myles, a indiqué avoir « un travail de persuasion à faire pour convaincre [Mme Joly] que le problème ne va pas se régler par le simple financement des journaux communautaires, des périodiques, et par le soutien aux magazines ». « Deux tiers des revenus publicitaires dans le numérique sont empochés par Google et Facebook, dit M. Myles. Les orientations d’aujourd’hui ne font absolument rien pour nous aider à corriger ça. »

Le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur, s’est aussi dit « déçu » de la présentation. « Le modèle d’affaires est brisé et il faut le réparer. Les solutions nécessitent des investissements importants pour le développement de plateformes […]. On doit pouvoir compter sur l’appui du gouvernement. »