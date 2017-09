1

L’annonce du jour: Joly

Voilà plus d’un an que la ministre Mélanie Joly parle de la nécessité de revoir la politique culturelle canadienne: c’est aujourd’hui qu’elle dévoilera les grandes orientations de sa vision pour les «industries culturelles et créatives».

Elle confirmera que le gouvernement a conclu une première entente bilatérale avec un géant du Web, Netflix, qui accepterait d’investir dans la production nationale en échange d’un statut particulier par rapport aux entreprises canadiennes. Qu’en diront celles-ci? De nombreuses réactions à prévoir.