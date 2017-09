Que signifie pour les sportifs américains le fait de mettre le genou à terre durant l’hymne national?

Le président américain tape de nouveau du poing sur la table au sujet des genoux mis à terre dans le sport professionnel au moment d’entonner l’hymne national. Pour Donald Trump, il s’agit d’un « manque de respect ». Mais de quel respect parle-t-il ? Et d’où vient cette pratique qui consiste à poser le genou au sol au moment où l’hymne national est interprété lors des matchs ?

« Le sport, c’est politique ! » dit d’entrée de jeu l’historien Laurent Turcot, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs. « Ceux qui pensent qu’il existe une ligne infranchissable entre la société et le sport se trompent. Le sport est presque une copie carbone de la société. Même Pierre de Coubertin, le père des Olympiques, l’avait bien compris lorsqu’il disait que le sport est une façon de faire la guerre sans faire de morts. »

Les reproches du président américain s’adressent en particulier à Colin Kaepernick, quart-arrière l’an passé des 49ers. En août 2016, ce colosse doublé d’un citoyen engagé avait retenu l’attention pour s’être agenouillé en protestation de la condition faite aux siens. « Le problème du genou à terre n’a rien à voir avec les questions raciales », soutient Donald Trump. « Il s’agit du respect pour notre pays, notre drapeau, notre hymne. La NFL doit respecter ça ! »

Une inversion symbolique

D’ordinaire, les joueurs se tiennent debout, bien droits, la main sur le coeur, au moment où l’hymne est interprété. Les spectateurs ont alors coutume de se lever eux aussi.

Photo: Thearon W. Henderson AFP / Getty images

Se mettre à genou constitue un signe habituel de révérence devant le pouvoir. Il est aussi considéré comme un signe de piété en religion. Comment peut-il être soudain être perçu, dans les circonstances d’un début de match, comme un manque de respect ? « C’est un détournement, l’inverse de l’adoubement. Il marque le refus symbolique de la charge portée par ce moment. Le joueur qui met le genou par terre dit en quelque sorte : “je refuse cette charge sociale dans les circonstances présentes”. En fait, il s’agit d’un simple renversement du symbole. Si on demandait aux joueurs d’être assis durant l’hymne national, ceux qui protestent pourraient se mettre debout. Il ne faut pas surinterpréter non plus. »

Pour l’historien, il s’agit d’une façon somme toute assez douce de protester. « On se trouve devant une forme de désobéissance civile en douceur, parce que, de toute façon, le spectacle a quand même lieu ensuite. »

Des racines anciennes

La protestation sociale et politique modulée par l’entremise des sports n’est pas récente. Le sportif le plus acclamé de l’histoire des États-Unis, Muhammad Ali, était aussi doublé d’un vigoureux activiste. Le boxeur paya par exemple d’une interdiction d’exercer son sport et de défendre son titre son opposition en bloc à la guerre du Vietnam. « Colin Kaepernick est le Muhammad Ali de sa génération », disait en 2016 le sociologue Harry Edwards, spécialiste des sportifs noirs américains.

La situation des Noirs aux États-Unis traverse l’histoire des sports en Amérique. En 1968, aux Jeux olympiques de Mexico, rappelle l’historien Laurent Turcot, l’affaire des poings levés est un des temps forts de l’histoire de la protestation politique. Tommie Smith et John Carlos, respectivement premier et troisième lors du 200 mètres, lèvent le poing au moment de la remise des médailles. « Ce poing ganté de noir est alors le symbole du Black Panther Party, mouvement afro-américain luttant activement contre de la ségrégation. La sanction du CIO sera rapide et impitoyable. Dès le lendemain, ils sont bannis du village olympique. Les deux athlètes, à leur retour à la maison, recevront des menaces de mort en plus d’être remerciés de leur emploi de laveurs de voitures. »

En protestation contre l’attitude du président, plusieurs athlètes professionnels américains ont fait savoir qu’ils étaient d’abord des citoyens. Dimanche 24 septembre, plus de 150 joueurs ont posé un genou à terre lors des 14 matchs disputés dans la ligue nationale de football. À Nashville, deux équipes, les Seahawks et les Titans, ne se sont tout simplement pas présentées sur le terrain au moment où l’hymne national était entonné.

Après avoir posé en supporteur de Donald Trump durant la campagne présidentielle américaine, le quart-arrière de Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le légendaire Tom Brady, a confié à une station de radio de Boston qu’il croyait que l’attitude du président créait des divisions. « Je suis clairement en désaccord avec ce qu’il a dit », a déclaré le joueur vedette.

En page éditoriale, le grand quotidien économique des États-Unis, le Wall Street Journal, affirme que « M. Trump a réussi à faire l’unité des joueurs et des propriétaires d’équipes contre lui, même si plusieurs de ces derniers l’avaient soutenu lors de sa campagne ».