1

La négo du jour: ALENA

On entendra beaucoup parler de l’ALENA aujourd’hui et jusqu’à mercredi: la troisième ronde des négociations entre le Canada, le Mexique et les États-Unis pour revoir l’accord de libre-échange se déroule à Ottawa.



Hier, le négociateur en chef du Canada a soutenu que des progrès tangibles ont été réalisés cette fin de semaine dans le cadre de ces discussions. Mais rien, encore, ne peut prédire si une entente pourra être conclue avant la fin de l’année.