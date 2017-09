Gaspillage de lits

Comme je n’ai d’autre voix que celle de cette tribune, qu’il me soit permis de m’en servir pour crier mon indignation contre cette idée de fou d’installer 40 lits sur l’esplanade de la Place Ville Marie. Journée internationale de la paix et clin d’oeil au bed-in : la belle affaire ! Vraiment, à l’heure où nos immigrants se cherchent un toit, un lit, quel gâchis de matériel ! Ce coup de démence a de quoi faire frémir. À quel coût une telle niaiserie a-t-elle été réalisée ? À qui fait-elle plaisir ? Qui va finir par en payer le prix ? On s’en doute. Peut-on imprimer des posters pour la paix gagnants d’un autre concours sur des draps et non des murs ? Où ira tout ce matériel ? Pourquoi ne pas avoir offert à une maison de retraite 40 beaux lits neufs pour remplacer du vieil équipement ? Des personnes âgées, pauvres, malades auraient été heureuses d’en profiter pour beaucoup plus longtemps que pour une « Journée » internationale de la paix. Voyons ! La presse et le public en auraient été autrement touchés. Je n’arrive pas à croire qu’un tel projet ait pu émaner d’un esprit normal. Le bon sens est-il en train de se perdre…