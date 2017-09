Quoi retenir de la fin de semaine?

3

Un marathon caniculaire

Près de 900 interventions médicales ont été comptabilisées à la suite du marathon de Montréal dimanche, où seuls le demi-marathon et l'épreuve de 10 km ont été organisés (le marathon de 42 km avait été annulé à cause des températures caniculaires). Pour aider les coureurs à affronter le thermomètre, qui a atteint les 38 degrés, les départs ont été devancés, et 18 stations d’eau supplémentaires et un système d’arrosage à la ligne d’arrivée ont été installés.