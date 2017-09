Les Gris et Bleus de Montréal, un groupe fondé par un ancien lieutenant-colonel de réserve de l’armée canadienne, Robert McLachlan, viennent d’inaugurer un monument à la mémoire des Canadiens engagés dans la guerre civile américaine.

Érigé au Musée Lost Village, près de Cornwall en Ontario, le monument en granite noir rappelle qu’au moins 40 000 citoyens de l’Amérique du Nord britannique se sont engagés entre 1861 et 1865 pour combattre chez le voisin américain. Plus de 7 000 d’entre eux sont morts, sans compter les blessés graves.

« On a proposé ce monument il y a trois ans au conseil d’administration du musée et ils ont accepté », explique Robert McLachlan en entrevue au Devoir. « On ne voulait pas un monument dans un cimetière, mais plutôt dans un musée, de façon à ce que les gens le voient et puissent en parler. »

Un obélisque de quatre mètres, semblable par sa forme à des monuments américains du genre, trône au centre de deux pierres où sont inscrits les noms des commanditaires. Le monument est installé officiellement depuis le 16 septembre sur le terrain de ce musée qui propose la visite d’une dizaine de bâtiments d’un autre temps.

Des centaines de Canadiens ont contribué à la construction de ce monument. « Ça va de dons de 25 $ à plusieurs milliers de dollars. Ce n’est pas un monument pour un camp ou pour l’autre, mais pour les Canadiens qui y ont participé. Point. » Ce sont un peu plus 43 000 $ qui ont ainsi été recueillis. L’ensemble a officiellement été inauguré le 16 septembre, sous le signe des fêtes du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. « L’an prochain, nous aurons un petit chapiteau pour parler de cette guerre aux visiteurs. »

Des oubliés

Robert McLachlan regrette que nous n’entendions jamais parler de ce conflit d’un point de vue canadien. « Il y avait des Canadiens engagés des deux côtés, dans les armées du Nord et du Sud, mais la plupart étaient du côté des bleus, des nordistes. On n’en parle jamais. »

Au cours de cette guerre, 29 citoyens de l’Amérique du Nord britannique — le Canada avant la lettre — ont obtenu la médaille d’honneur américaine à la suite de leur engagement au cours de la guerre civile. Cette décoration, la plus haute, a été créée en 1862. Elle est décernée à un militaire qui a mis sa vie en péril, au nom de l’intérêt général, tout en faisant preuve d’héroïsme et de bravoure au combat.

Oliva Cayer, un sergent né à Saint-Rémi au Québec et surnommé « Frenchy », reçut cette médaille d’honneur après s’être illustré dans plusieurs engagements, notamment lors de la célèbre bataille de Gettysburg. C’est aussi le cas de Louis-Georges Chaput de Montréal : il servit à bord du trois-mâts USS Lackawanna. Thomas Hiffing, né à Huntingdon au Québec, fut fantassin dans le 99e régiment d’infanterie de l’Illinois avant d’être décoré. Le major général Martin McMahon, né à La Prairie, fut lui aussi honoré. Il est désormais enterré dans l’immense cimetière militaire d’Arlington, en Virginie. Certains devinrent généraux ou firent même carrière dans la politique américaine.

C’est un Canadien d’origine irlandaise, Edward Doherty, qui forma un détachement de soldats pour donner la chasse à John Wilkes Booth, l’assassin du président Abraham Lincoln. Pendant la guerre, comme de nombreux sudistes, Booth avait séjourné à Montréal, rappelle Robert McLachlan.

Calixa Lavallée, le compositeur du Ô Canada, aujourd’hui l’hymne national, fut pour sa part blessé à la bataille de Antietam.

Se déguiser

Qu’est-ce qui pousse, à l’heure de leurs loisirs, les membres de son groupe, les Gris et Bleus, à revêtir l’uniforme des soldats de la guerre civile américaine jusqu’à vouloir leur élever un monument ? « Quand j’avais 17 ans, explique McLachlan, mes grands-parents m’avaient dit qu’on avait des ancêtres dans les deux camps, au Nord et au Sud. Ce n’est que plus tard que cette histoire m’a intéressé. […] L’intérêt que nous avons pour l’histoire nous pousse à savoir ce que c’était que cette vie à l’époque, à chercher à en avoir une perception plus forte que ce qu’on trouve dans les livres d’histoire. »

Groupe « d’histoire vivante », les Gris et Bleus de Montréal existent depuis une dizaine d’années. « Aux États-Unis, il y a de petits groupes comme ça partout. Au Canada, je dirais que cet intérêt remonte à une trentaine d’années. […] On n’est ni pour le Nord ni pour le Sud. Il n’y a pas de “belles guerres”, qu’on soit d’un côté ou de l’autre. C’est l’engagement des Canadiens dans cette guerre qui nous intéresse. Nos uniformes sont fabriqués aux États-Unis ou par des tailleurs. » Pour le dévoilement du monument, des passionnés du genre sont venus de partout.

Sur le site Internet des Gris et Bleus, on précise entre autres choses que pour être membre il faut aimer le camping rustique, accepter que les vraies munitions ne soient pas permises lors des démonstrations et qu’il est interdit de s’amuser avec les chevaux à l’intérieur du camp.

Les amateurs de ce grand théâtre historique sont plutôt âgés. Aux États-Unis, raconte le Washington Post dans un reportage récent, ces passionnés de la guerre d’indépendance se font plus rares, surtout lorsqu’il est question d’incarner la vie des soldats confédérés, les sudistes. Le groupe de Robert McLachlan compte une quinzaine de membres auxquels vont s’ajouter bientôt sept nouveaux adhérents apparus à la suite du dévoilement du monument.

Les Gris et Bleus de Montréal s’emploient à reconstituer en particulier la 27e Compagnie de Virginie et la 4e Compagnie du Vermont. Des formations où se trouvent plus de Canadiens qu’ailleurs ? « Pas du tout ! Des Canadiens, il y en avait vraiment partout pendant la guerre civile. Pour s’engager, les gars partaient seuls ou avec deux ou trois amis. Il est difficile de tout savoir avec précision : les registres ont disparu. »

En plus de collaborer à des activités lors de manifestations populaires, comme la fête du Canada, les compagnons de Robert McLachlan se passionnent pour l’histoire en organisant des formations et des reconstitutions. « On est lié à un autre groupe du même genre d’Ontario. » Les membres des Gris et Bleus de Montréal comptent en outre sur l’amitié de l’historien canadien John Boyko, auteur de Voisins et ennemis, une histoire de la place du Canada dans la guerre civile américaine. « Notre but, c’est de parler de l’histoire. »

« Quand on ne connaît pas bien l’histoire, on s’imagine toutes sortes de choses, dit Robert McLachlan. On pense par exemple que cette guerre civile était contre l’esclavage. On oublie en passant que dans les deux premières années de la guerre, l’Angleterre et ses colonies étaient favorables au Sud. Ce n’était pas une guerre contre l’esclavage du tout. C’était là. Mais c’était d’abord la guerre d’un monde industriel en opposition avec un monde paysan. À preuve, il a fallu attendre les années 1960 pour qu’arrive l’émancipation des Noirs ! Ce qui est profondément malheureux. »