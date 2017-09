Québec passe aux actes contre les garderies illégales

La chasse aux services de garde illégaux en milieu familial est ouverte. Le ministère de la Famille et Revenu Québec ont entrepris de croiser leurs fichiers dans le but de mieux découvrir les exploitants de services de garde, a appris Le Devoir.

Cette stratégie vise à aider les inspecteurs du ministère de la Famille à détecter les garderies en milieu familial qui accueillent plus d’enfants que ce qui est permis par la loi. Tout service de garde en milieu familial qui accueille plus de six enfants doit avoir un permis (et une éducatrice supplémentaire). La loi prévoit aussi un maximum de neuf clients en milieu familial.

Or, ces garderies sont souvent exploitées sous l’écran radar des autorités, sans permis, dans des sous-sols anonymes. Le gouvernement ignore combien il existe de ces services de garde « non régis » ou carrément illégaux.

Les fichiers de toutes les garderies qui donnent des reçus pour frais de garde, à Revenu Québec, seront utiles pour la brigade de 47 inspecteurs du ministère de la Famille, indique-t-on. En croisant ces fichiers avec leurs propres bases de données de garderies accréditées, ils sauront à quelles portes aller frapper pour découvrir d’éventuelles garderies illégales.

« Revenu Québec collabore actuellement avec le ministère de la Famille », indique Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec. Le gouvernement veut modifier la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) pour permettre le partage de renseignements entre Revenu Québec et le ministère de la Famille. Le ministère des Finances travaille aussi à ce programme.

Lutte élargie

L’échange de renseignements entre Revenu Québec et le ministère de la Famille risque de s’élargir, car le gouvernement veut serrer la vis aux services de garde « non régis ». Le projet de loi no 143, déposé lors de la dernière session parlementaire, force ces exploitants de garderie sans permis à obtenir une accréditation du gouvernement ou à réduire de façon importante leur nombre de clients — sinon ils deviendront illégaux.

À défaut d’obtenir un permis du ministère, les services de garde non régis devront réduire de façon importante le nombre d’enfants qu’ils accueillent : ils pourront désormais avoir quatre enfants sous leur supervision (y compris leurs propres enfants âgés de neuf ans ou moins), comparativement à six à l’heure actuelle (plus leurs propres enfants).

Le but : encadrer ces services de garde, les obliger à respecter le nombre de clients prévu par la loi, les normes de sécurité et de salubrité, ainsi que le programme éducatif du ministère.

Riposte annoncée

Des exploitants de garderies non régies, ainsi que leurs clients, contestent cette volonté du ministère de la Famille. Ils préparent une pétition dénonçant le projet de loi no 143 et comptent témoigner lors des consultations en commission parlementaire prévues au cours de l’automne.

« Si on me limite à quatre enfants, je vais devoir fermer. Je n’aurai pas assez de revenus. Je ne m’oppose pas à ce qu’il y ait une réglementation, mais il y a des limites à nous couper l’herbe sous le pied », dit Édith Favreau, propriétaire de la garderie La Taquinerie, à Contrecoeur.

« J’ai décidé de ne pas m’accréditer pour être ma propre patronne. Je suis travailleuse autonome, je fais mes propres choix. Les parents et les enfants qui viennent chez moi sont très satisfaits », ajoute la femme de 38 ans, mère célibataire de deux enfants. Pour elle, exploiter une garderie est la meilleure façon de concilier le travail et la famille.

Elle estime que les garderies en milieu familial, même non régies, répondent à un besoin dans les petites communautés où tout le monde se connaît.

Valérie Tremblay, propriétaire d’une garderie non régie à Québec, est convaincue que le ministère veut faire fermer ces services de garde hors norme. Les grands perdants seront les enfants et leurs parents, selon elle. Les services non régis répondent à des besoins auxquels le reste du système répond mal, dit-elle : horaires flexibles, garde à temps partiel, allaitement sur les lieux de garde, menus pour enfants allergiques…

La femme d’affaires a mis sur pied un groupe Facebook d’opposants au projet de loi no 143. Au moment d’écrire ces lignes, le groupe comptait 1853 membres — exploitants de garderie, parents et sympathisants.

Valérie Tremblay conteste aussi la vision utilitariste, axée sur la « réussite éducative », du programme du ministère de la Famille. « Ils veulent faire de mini-écoles avec les services de garde. Ils veulent qu’on prépare les enfants à entrer à l’école, alors que ça devrait être à l’école de s’ajuster », dit-elle.

Premier maillon

Au ministère de la Famille, on confirme que le projet de loi no 143 vise bel et bien à faire des garderies le « premier maillon du système d’éducation ». La réussite éducative se prépare dès la petite enfance, estime le ministre Sébastien Proulx. Il a établi sa décision sur les « données probantes » tirées de recherches scientifiques. Les services de garde non régis n’ont qu’à obtenir un permis et ils pourront garder leurs six clients, indique le ministère de la Famille.

Lise Lemay, professeure au Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal, salue l’intention du gouvernement de mieux encadrer les garderies en milieu familial. Le programme du ministère de la Famille peut très bien préparer les enfants à l’école tout en leur permettant de s’amuser, selon elle.

« Dans les services de garde en milieu familial et en installation [CPE et garderies], le programme éducatif Accueillir la petite enfance n’évoque pas l’éducation au sens de la scolarisation précoce. Les orientations concernent justement des façons de faire auprès des tout-petits qui vont leur permettre de se développer et d’apprendre, tout en respectant la nature de la petite enfance [c’est-à-dire s’amuser en apprenant]. »