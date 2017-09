Les mesures de protection de la vie privée en place ne font pas le poids à l’ère numérique

La révolution numérique, qu’un grand nombre de personnes qualifient de quatrième révolution industrielle, nous a apporté d’importants avantages, par exemple en facilitant la communication et en accroissant l’accessibilité à des renseignements, à des produits et à des services qui améliorent notre vie sur le plan matériel et intellectuel. Elle contribue grandement à la croissance économique et continuera de le faire. Toutefois, elle suscite aussi de grandes préoccupations. La crainte de perdre son emploi constitue sans doute la principale de ces préoccupations. Mais il y a aussi la crainte de violations importantes de la vie privée et, par le fait même, de la perte du droit inhérent de vivre et de s’épanouir en tant qu’êtres humains autonomes.

Les sondages montrent de façon constante qu’une très grande majorité de Canadiens (plus de 90 %) sont préoccupés par la protection de leur vie privée. Certaines choses doivent changer, car dans une société démocratique, il est très malsain que la plupart des citoyens craignent que l’un de leurs droits les plus fondamentaux ne soit pas respecté.

C’est dans ce contexte que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a lancé l’an dernier une consultation sur les défis que pose le modèle de consentement pour la protection de la vie privée dans le secteur privé.

En vertu de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Canada, les organisations doivent généralement obtenir le consentement de l’intéressé pour recueillir, utiliser et communiquer ses renseignements personnels. Le consentement est le mécanisme principal qui permet aux individus d’affirmer leur autonomie et d’exercer un contrôle sur leurs renseignements personnels.

Cependant, le nouveau monde des mégadonnées, de l’Internet des objets, de la biométrie et de l’intelligence artificielle fait intervenir des flux de données extrêmement complexes et une multitude d’acteurs invisibles. Dans ce contexte, comment le citoyen ordinaire est-il censé comprendre ce qu’il advient de ses données et, à plus forte raison, exercer un contrôle sur elles ?

Politiques de confidentialité

Peu de gens aimeraient revenir à la période précédant l’ère numérique, mais personne n’a accepté non plus de renoncer à sa vie privée en se fondant sur des politiques de confidentialité de 50 pages rédigées dans un jargon juridique que la plupart des avocats ne comprennent pas.

Au cours des consultations, les Canadiens nous ont dit à maintes reprises que les politiques de confidentialité — auxquelles la plupart des organisations ont recours pour obtenir un consentement — ne fonctionnent plus.

Il est clair que le consentement demeure au coeur de l’autonomie personnelle, mais d’autres mécanismes sont également nécessaires.

Mon rapport annuel au Parlement 2016-2017 présente une série de mesures et de recommandations pour réviser en profondeur les mécanismes de protection de la vie privée afin de relever les défis que pose le consentement à l’ère numérique.

Les Canadiens doivent pouvoir compter sur un organisme de réglementation indépendant qui dispose des lois et des ressources nécessaires pour renseigner correctement les citoyens, orienter l’industrie, demander des comptes aux entreprises et sanctionner les comportements inacceptables.

À cette fin, je réclame le pouvoir de rendre des ordonnances et d’imposer des sanctions administratives pécuniaires. Les Canadiens ne se sentent pas protégés par une loi qui n’a pas de mordant et des organisations qui peuvent choisir ou non de suivre mes recommandations. Grâce à ce changement, le Canada s’alignerait sur un grand nombre de ses homologues provinciaux et internationaux.

Mesures et lignes directrices

Certaines mesures que nous réclamons n’exigent aucune modification législative, et le Commissariat prendra immédiatement des mesures pour améliorer les mécanismes de protection de la vie privée des Canadiens.

Par exemple, nous publierons des lignes directrices afin de préciser quatre éléments clés qui doivent être mis en évidence dans les avis de confidentialité et être expliqués en termes simples. Nous publierons aussi une orientation sur les situations où la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels sont interdites — par exemple lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice grave à la personne concernée.

Nous passerons en outre du modèle actuel de l’ombudsman, fondé sur les plaintes, vers un modèle de protection de la vie privée axé sur une application de la loi et une conformité proactives, car le Commissariat est souvent mieux placé que les citoyens pour détecter les problèmes de protection de la vie privée associés aux nouvelles technologies complexes.

À terme, nous utiliserons ce modèle d’application de la loi proactive pour obliger les organisations à montrer qu’elles sont responsables, c’est-à-dire à indiquer les mesures qu’elles ont prises pour protéger la vie privée des utilisateurs.

La plupart de nos recommandations mettent l’accent sur la protection des consommateurs, mais nous sommes conscients qu’il faut encourager l’innovation et que les renseignements personnels constituent un volet important de l’économie axée sur les données. C’est pourquoi le Commissariat publiera également un document d’orientation sur les méthodes de désidentification appropriées. D’ailleurs, je recommande au Parlement de déterminer s’il pourrait être indiqué de prévoir de nouvelles exceptions dans les situations où il est pratiquement impossible d’obtenir un consentement, comme pour certaines utilisations des mégadonnées et de l’intelligence artificielle.

L’innovation est généralement une bonne chose, mais elle ne peut prendre forme de manière durable si l’on ne tient pas compte des craintes des citoyens.

Il est temps de donner aux Canadiens l’assurance que la technologie servira leurs intérêts sans menacer leurs droits.