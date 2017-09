Montréal Ailleurs-land: bon courage

Au Centre Bon Courage, on vient chaque lundi échanger, se faire laquer les ongles, épiler les sourcils ou coiffer, sans trop souffrir pour être belles. La souffrance, on la laisse à la porte.

On l’appelle « Ailleurs-land ». Un monde en vase clos qui fonctionne selon d’autres lois ; l’un des 11 quartiers « sensibles » à Montréal. L’éclairage de rue laisse à désirer, des déchets et de la vitre jonchent le sol.

La savane urbaine semble atteinte d’une maladie chronique et nauséabonde : appelez ça pauvreté, racisme ou exclusion. Des enfants traversent la rue nu-pieds pour aller jouer au parc Poirier.

Le plus vieux, à peine six ans, a la garde des plus jeunes. L’hiver aussi, il peut arriver qu’ils sortent en gougounes, seuls. Ils croisent des dealers accompagnés de leur pit-bull, des prostituées. « Le mot “négligence” n’est pas encore assimilé dans le vocabulaire », me glisse Mame Moussa Sy, le directeur du centre communautaire Bon Courage, le bien nommé.

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Enclavée entre un secteur industriel et le boulevard Métropolitain, à l’ombre de l’Office national du film, à quelques pas du concessionnaire Porsche et Lexus, il y a Place Benoît, une agglomération de 240 logements miteux qui abritent entre 1500 et 1800 immigrants, dont des vagues de nouveaux arrivants qui se partagent un logement à deux familles.

Car les loyers sont prohibitifs même s’ils sont mal entretenus et infestés de mille et une bestioles qui s’accommodent généralement bien de la misère. On privilégie le sentiment d’appartenance à la salubrité. Et le Centre Bon Courage est l’aimant qui les attire ici, leur permet de se maintenir la tête hors de l’eau, un temps et parfois longtemps.

Place Benoît fait partie des quatre quartiers défavorisés de Saint-Laurent, dont un quartier arabe, le Petit Liban ; 166 communautés s’y côtoient, pas toujours harmonieusement. « Même entre immigrants, il y a du racisme », convient Moussa, un grand Sénégalais à la tête de cette arche de Noé depuis 2010. « Les Congolais ne veulent pas frayer avec des Rwandais ou des Burundais. Ils amènent les problèmes de leur pays et les transposent ici. »

L’impossible n’est pas un fait. C’est une opinion. L’impossible n’est pas une déclaration. C’est un courage. Le boxeur Mohamed Ali

« Bon courage », c’est comme ça qu’on se quitte, qu’on se salue, qu’on se souhaite « bonne chance ». Et c’est dans la solidarité et l’entraide qu’ils puisent ce courage, même si chacun a sa façon, « la seule », de faire cuire le riz.

Au milieu de nulle part

« C’est le bout du monde ici », glisse Moussa. Les autobus passent aux demi-heures, le métro est loin, il n’y a aucun commerce de proximité. Le centre communautaire occupe deux minuscules 5 1/2 délabrés au sous-sol d’un édifice qui a connu des jours meilleurs.

Ou peut-être pas. Moussa m’a montré le chèque du loyer : 1580 $ par mois. « Les toilettes, c’est pire qu’au Sénégal, pire que le tiers-monde, s’indigne le directeur, qui les débouche chaque jour. Au Centre, les tâches connexes, c’est ce qu’il y a de plus important. Tout le monde est directeur et livreur, ici ! »

Historien de formation, il a aussi étudié en développement social. Moussa adore son boulot et n’a pris qu’une seule semaine de vacances en sept ans. Un vaillant père de trois jeunes enfants, il s’inspire du philosophe André Comte-Sponville et affiche des citations, partout dans le Centre, de Che Guevara, Mohammed Ali ou Gandhi.

« Des gens me disent que les immigrants ont des télés grandes comme ça dans leur logement ET des voitures. Les nouveaux arrivants découvrent une chose en débarquant au Canada : le crédit facile. C’est l’Eldorado. Ils n’y avaient pas accès dans leur pays. »

Pour le reste, il y a la banque alimentaire et la cuisine collective ; la halte-répit trois jours semaine pour les petits ; le camp de jour à 30 $ par semaine (repas compris) — le moins cher au Canada, prétend Moussa — pour que les enfants ne traînent pas dans les rues l’été ; des soins de beauté pour les femmes tous les lundis, histoire de se remonter le moral ; des sorties aux pommes ; de l’aide à la recherche d’emploi ou avec la déclaration de revenus ; une salle d’ordi (pour chiller et avoir accès au Wi-Fi) ; une radio communautaire Web,

La voix de St-Lo ; des djembés ; de l’aide aux devoirs avec collation ; un baby-foot ; une table de billard ; et un sac de boxe pour se défouler.

« Si on me disait tu choisis entre 200 000 $ et un lieu décent où loger le Centre, je choisirais le bâtiment », soupire Moussa. Le directeur écoute, conseille, traduit, dirige et quête : « Les groupes communautaires, nous sommes des quêteux professionnels. »

Parfois, ça cogne aussi à la fenêtre du bureau de Moussa ; une assiette apparaît à l’heure du midi. Les Cambodgiennes ont gardé une portion pour lui. C’est aussi ça, Place Benoît.

Apprendre ensemble

Native du quartier, Lucie Chagnon est la minorité « visible » du CA de Bon Courage depuis deux ans. Cette retraitée a enseigné le développement communautaire à l’Université du Québec en Outaouais. Elle estime que les sports qui rassemblent les jeunes grâce au Centre (basket et soccer, défi vélo, frisbee) cimentent les alliances.

« Si tu apprends à jouer ensemble, à gagner ensemble, à perdre ensemble, tu apprendras à te battre ensemble pour tes droits. C’était la devise des Settlements, des organisations de quartier qui existent encore en Angleterre et aux États-Unis, explique-t-elle. Le Centre Bon Courage est né en 1991 et a conservé cette vision de quartier. Au Québec, on a une approche par problématique, sectorielle, sans voir la communauté d’appartenance. »

Il y a chez vous des personnes richissimes et des personnes qui souffrent de la faim. Chez nous, si quelqu’un a faim, c’est parce que nous sommes tous affamés. Sitting Bull, chef Lakotas Hunkpapas

Prenons les aînés ; comme Moussa n’arrivait pas à trouver de subvention pour eux (« C’est pas sexy, les aînés »), il les a intégrés à toutes les activités du Centre, comme les grands-parents le sont souvent chez les immigrants.

« Le Centre, c’est une deuxième famille pour la plupart, fait remarquer Lucie. L’hiver, après l’école, les bottes traînent dans l’entrée, ça sent les pieds mouillés, les enfants sont chez eux. Ça fait partie de leur milieu de vie. »

Ah oui, un élément important qui fera aussi partie de leur milieu de vie d’ici quelques années : la station du REM (Réseau électrique métropolitain). Cela suscite déjà beaucoup d’intérêt auprès des promoteurs immobiliers qui spéculent à tout va.

Et Place Benoît est située à deux rues de ce projet à six milliards de dollars. Les intervenants du quartier espèrent vivement « un levier pour une revitalisation structurelle ». Autrement dit, de quoi chasser les punaises plutôt que les locataires.

Et les mistrals gagnants J’ai versé une larme lorsque Renaud s’est mis à chanter son Mistral gagnant. Mon mec reniflait depuis les premières minutes du film. Voir des enfants qui font face courageusement et avec beaucoup de philosophie à une maladie grave, aux traitements lourds et à la mort, c’est toujours troublant. Les gens qui travaillent en soins palliatifs pédiatriques en savent quelque chose ; les enfants leur donnent des leçons. Le documentaire d’Anne-Dauphine Julliand nous présente plusieurs jeunes attachants de six à neuf ans et se place à leur hauteur, sans faire intervenir les adultes directement. On finit par voir la maladie à travers leurs yeux. Vous dire comme ils m’ont fait du bien, m’ont permis de retrouver mes convictions profondes face à notre finalité. L’humanité, du sourire aux larmes, qui nous rappelle à quel point les enfants sont branchés sur la vie, incluant le générique. En salle aujourd’hui, vendredi.