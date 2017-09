Prendre, et étudier, la parole

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La linguistique, cette science des langues, et la phonétique, celle de la parole, rendent perplexe l’entourage de Paméla Trudeau-Fisette. Pas étonnant que cette doctorante de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) qui ne se fait jamais prier pour remettre les pendules à l’heure fasse partie des lauréats du Concours de vulgarisation de la recherche.

« Je dois souvent spécifier que la phonétique, cela ne concerne ni la littérature ni la traduction, et que ce n’est surtout pas la science de l’orthographe ! » souligne en riant Paméla Trudeau-Fisette, habituée à apporter précisions et nuances sur un sujet qu’elle explore depuis le début de son baccalauréat en linguistique en 2010 à l’UQAM.

Lauréate de l’un des prix du Concours de vulgarisation de la recherche de l’Acfas, parrainés par le Secrétariat à la politique linguistique du Québec, elle voit cette reconnaissance comme un encouragement à poursuivre avec ferveur un travail de sensibilisation essentiel pour la linguistique, et surtout pour la recherche fondamentale « afin de faire comprendre ce que l’on fait ». « Les gens ont tendance à croire que c’est moins important parce que les résultats ne sont pas visibles dans un futur proche », déplore la doctorante. « Au contraire ! Ce sont des travaux longs, exigeants, qui demandent beaucoup de ressources matérielles ou humaines ; sans bourse ni subvention, on n’y arrive pas. »

Dans son domaine, les possibilités lui semblent infinies, et fort utiles par exemple pour les orthophonistes — dont la rareté dans nos écoles est souvent déplorée. « Nos recherches vont leur permettre d’améliorer leurs évaluations et leurs interventions. » C’est sans compter les développements fulgurants de la reconnaissance vocale. « Nous entrons dans un monde où la technologie de la parole sera de plus en plus présente, mais beaucoup reste à faire : comment reconnaître la voix de quelqu’un qui a subi un accident, qui a un accent, ou qui marmonne ? Pour l’instant, ça ne marche pas. »

Sortir de sa coquille

Paméla Trudeau-Fisette ne cache pas sa joie d’avoir participé aux Journées de la relève en recherche, consciente qu’elle a encore beaucoup à apprendre, dont la façon de faire sa place dans le milieu universitaire. « Dans mon département, de jeunes professeurs veulent aussi nous aider, car rédiger un curriculum vitae universitaire ou se préparer à une entrevue pour un poste en enseignement supérieur, ce sont des défis particuliers. »

Son propre parcours ne manque pas d’étonner, jalonné de nombreux prix, bourses et mentions d’honneur, sans pause ni parenthèses depuis le début de son baccalauréat. Aurait-elle quelques secrets à partager pour maintenir cette ferveur ? « Très tôt, j’ai intégré un laboratoire de recherche en phonétique, un travail qui m’a permis de me faire connaître auprès des gens de mon programme, et de ma directrice de recherche. S’impliquer dans le monde universitaire, c’est une bonne façon d’apprendre. » Et même si elle admet ne pas toujours être douée pour les « relations publiques », discuter avec les gens du milieu de la recherche lui paraît essentiel. « Il y a plein de choses qu’il faut apprendre ailleurs que sur les bancs d’école ! », conclut cette passionnée de la parole.