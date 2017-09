L’épreuve de 42 km du marathon de Montréal est annulée

Les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes prévues pour la fin de semaine poussent les organisateurs du marathon de Montréal à annuler l’épreuve principale de dimanche.



L’équipe du Marathon Oasis Rock'n'Roll de Montréal, conjointement avec les fonctionnaires de la ville et les responsables médicaux, ont estimé que les températures ne permettraient pas « d’assurer une expérience de course sécuritaire pour la distance de 42,2 km ».



Le demi-marathon, d’une distance de 21,1 km aura par contre bel et bien lieu. Les coureurs partiront toutefois une heure plus tôt, à 7 h 30 dimanche matin au lieu de 8 h 30, et l’épreuve sera limitée à une durée maximale de 3 heures, au lieu des 6 heures prévues initialement.



Les personnes inscrites au marathon pourront, si elles le souhaitent, participer au demi-marathon. La différence de prix de l’inscription entre les deux épreuves ne sera par contre pas remboursée.



Les coureurs pourront aussi demander « de transférer leur inscription à n’importe quelle autre course de la Série des marathon Rock ‘n’Roll, y compris celle de Montréal en 2018, ou de recevoir un remboursement intégral », ont précisé les organisateurs sur le site Internet de l’événement.



L’épreuve du 10 km sera quant à elle maintenue à 8 h 45 dimanche, mais limitée à une durée de 2 h 15.



Aucun changement de programme n’est annoncé pour l'épreuve de 5 km et le P’tit Marathon de 1 km Tel-Jeunes, samedi matin.