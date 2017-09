Les anglicismes ne sont plus ce qu’ils étaient à l’Office québécois de la langue française (OQLF). Une nouvelle Politique des emprunts linguistiques a été adoptée sans tambour ni trompette, et l'organisme ne les « condamne plus systématiquement ».

Selon la nouvelle mouture du Grand Dictionnaire terminologique, lesquels des mots suivants sont-ils acceptables?