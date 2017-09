Pas encore l’Ontario…

Sommes-nous assez « gnochons » au Québec pour laisser l’Ontario, plus grande productrice en serre au Canada, envahir et s’approprier nos terres afin de se lancer dans la construction serricole et d’y cultiver de la marijuana, sur la base qu’ici l’électricité coûte moins cher ?

Notre voisine possède déjà dix fois plus de serres consacrées à la culture de fruits et légumes que le Québec parce qu’elle y a investi dix fois plus, et cela, en dépit du fait que l’électricité chez elle y est beaucoup plus chère.

Or pourquoi donc Hydro-Québec n’offrirait-elle pas à nos producteurs en serre le tarif de 4 ¢ le kWh pour concurrencer les producteurs d’ailleurs ? Non seulement en fruits et légumes qui sont la base d’une bonne alimentation, mais aussi en cannabis à des fins médicales et récréatives.

Le Québec est un grand territoire nordique. Nous avons relativement beaucoup d’espace agricole. Mais la serriculture ne requiert aucune terre arable : on peut y construire et faire fonctionner des serres partout, sur n’importe quel sol, été comme hiver. Surtout l’hiver qui caractérise bien le climat de notre froide contrée.

Les Québécois sont capables de répondre non seulement à leur besoin alimentaire de base en nourriture en faisant baisser les prix de la production et en augmentant massivement la superficie serricole, mais en laissant aussi le champ libre à la culture du cannabis médical et récréatif. On n’a pas besoin d’investisseurs de l’Ontario. À moins qu’ils aient le bon vouloir de créer des emplois chez nous.