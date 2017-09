Au-delà d’une date

Le gouvernement Trudeau n’en démord pas. La légalisation de la marijuana aura lieu en juillet 2018. Des provinces et les forces policières souhaitent qu’on reporte l’échéance, une demande qui doit être soupesée avec sérieux sans toutefois ouvrir la porte à un report indu. La légalisation est la voie à suivre et doit se réaliser plus tôt que tard.

Les audiences de la semaine dernière du comité parlementaire chargé d’étudier le projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis n’ont laissé aucun doute. Il reste encore des fils à attacher, et il en restera encore en juillet 2018, pour respecter les objectifs que s’est fixés le gouvernement fédéral.

Les produits comestibles contenant du cannabis resteront illégaux à brève échéance. De l’aveu même des fonctionnaires fédéraux, Ottawa a besoin de plus de temps pour, entre autres choses, élaborer une réglementation adéquate pour encadrer la production et la vente. Or la consommation de ces produits représente environ 35 % du marché illicite actuel.

Certaines provinces, dont l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, ont choisi leur modèle de vente et de distribution, d’autres sont sur le point de s’engager, comme le Québec. Malgré cela, plusieurs gouvernements provinciaux demandent qu’on leur donne plus de temps. Le Québec est du nombre, bien que le gouvernement Couillard répète qu’il sera prêt.

Les corps policiers, eux, affirment qu’ils ne seront pas prêts pour juillet 2018, que ce soit pour contrôler le nombre accru de conducteurs sous l’influence du cannabis ou faire face aux risques posés par la culture personnelle de plans de cannabis. Ils craignent ainsi que se multiplie la culture à des fins de trafic.

Rien ne prouve que la consommation déjà très répandue va exploser ni que davantage de conducteurs seront sous l’influence du cannabis. On sait en revanche qu’on fera plus de contrôles, ce qui est une bonne chose, et qu’on pourra enfin cibler la marijuana avec des campagnes comme celles visant la conduite en état d’ébriété. Enfin, on comprend mal comment l’existence d’un approvisionnement légal pourrait profiter au crime organisé ou inciter davantage de citoyens à l’approvisionner. C’est actuellement et de longue date que la culture clandestine est un problème.

Actuellement, des ressources policières et judiciaires importantes sont gaspillées à pourchasser des gens pour possession simple, 76 % des accusations liées au cannabis. On pourra s’en servir pour combattre le crime organisé. Par ailleurs, Ottawa vient tout juste d’annoncer 274 millions pour aider les forces de l’ordre et les services frontaliers à se préparer.

On devine une part de résistance derrière toutes ces réserves, et il est clair que, sans échéance claire, bien des acteurs n’auraient pas mis le pied sur l’accélérateur pour négocier ce virage fondamental pris par le Parti libéral en 2012 et réitéré durant la campagne de 2015.

Les provinces n’ont pas été prises au dépourvu. Elles ont dû par contre attendre l’automne 2016 pour entrevoir les premières balises, gracieuseté du rapport du groupe de travail présidé par l’ancienne ministre Anne McLellan. Et ce n’est qu’en avril dernier qu’elles ont pris connaissance du projet de loi.

La collaboration des provinces est essentielle puisqu’elles assureront l’atteinte d’objectifs centraux de cette politique, soit freiner l’accès des jeunes au cannabis et priver le crime organisé d’un marché. Aux provinces revient la tâche complexe d’encadrer la vente et la distribution de ce produit. Certaines ont malheureusement pris du retard.

Avouons que prendre quelques mois de plus pour l’entrée en vigueur de cette politique ne la compromettrait pas. Même Ottawa pourrait en tirer profit. Commentant le délai à légaliser les produits dérivés, le secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, Joël Lightbound, a dit que ce ne serait qu’une question de « quelques mois ». Or, pour bien faire les choses, il faudrait encadrer les produits dérivés en même temps que le reste.

Le gouvernement fédéral a raison de vouloir maintenir le sentiment d’urgence qui a forcé tout le monde à mettre les bouchées doubles, mais il doit être prêt, d’ici le printemps, à évaluer le réalisme de son échéancier. S’il constate qu’une mise en oeuvre réussie exige de revoir sa date butoir de quelques mois, il doit le faire. Cette politique est trop importante pour connaître un dérapage.