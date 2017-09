Ugo Fredette hospitalisé après avoir subi des blessures dans sa cellule

Ugo Fredette, arrêté au terme d’une cavale de près de 24 heures après l’enlèvement d’un jeune garçon à Saint-Eustache, a été transféré à l’hôpital, samedi après-midi, après s’être blessé.

« L’accusé a subi des blessures qui ont requis une évaluation médicale et un transfert à l’hôpital », a déclaré la sergente d’état-major de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), Carolle Dionne.



Selon Mme Dionne, le Québécois a été transporté vers un centre hospitalier en ambulance.

L’homme avait comparu par visioconférence, un peu plus tôt en journée, depuis le poste de police de Renfrew, où il était détenu depuis son arrestation, vendredi soir.

Un juge avait alors tranché qu’il serait remis aux policiers de la Sûreté du Québec dès samedi, avaient indiqué les autorités ontariennes.

De son côté, la SQ disait ne pas être en mesure de confirmer cette information en fin de journée samedi. On ignore donc à quel moment le suspect comparaîtra et sous quels chefs d’accusation.

Mme Dionne a ajouté que la justice ontarienne n’a porté aucune accusation contre le Québécois pour le moment, mais qu’une enquête se poursuivait.

Elle a précisé que la priorité de la PPO était de « s’assurer que la situation et les accusations de la SQ soient priorisées ».

L’enfant, âgé de six ans, faisait l’objet d’une alerte Amber au Québec et en Ontario après que la conjointe de l'homme eut été retrouvée sans vie à Saint-Eustache, dans les Laurentides, jeudi.

Le garçon a été retrouvé sain et sauf, vendredi soir, près de Griffith, en Ontario, dans le véhicule conduit par M. Fredette.

Il a depuis été pris en charge par les services sociaux ontariens.



Un homme toujours recherché



Même si le jeune garçon vendredi, la SQ demande toujours l’aide du public pour localiser un septuagénaire de Lachute qui manque à l’appel.



Photo: Sûreté du Québec

Yvon Lacasse, âgé de 71 ans, est relié au véhicule dans lequel ont été retrouvés Ugo Fredette et l'enfant en Ontario. Il s’agissait du troisième véhicule utilisé par l’homme de 41 ans dans sa fuite de près de 24 heures après l’enlèvement.Les proches de M. Lacasse ont des raisons de craindre pour sa sécurité, selon ce qu’a expliqué samedi matin le sergent Claude Denis de la SQ.Yvon Lacasse mesure 1 mètre 67 et pèse environ 45 kilogrammes. Il est chauve et a les yeux bruns. Toute personne qui croit l’apercevoir, ou qui pourrait contribuer à le retrouver, est priée de communiquer avec le 9-1-1.Les circonstances entourant sa disparition sont inconnues pour le moment.