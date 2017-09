Quoi surveiller cette fin de semaine?

1

Le rendez-vous du jour: McKenna et cie

Sauver Paris grâce à l'exemple de Montréal? C'est ce que la ministre canadienne de l'Environnement, Catherine McKenna, pense possible. Selon elle, le succès du Protocole de Montréal, adopté il y a tout juste 30 ans aujourd'hui, doit servir d'exemple pour la mise en application de l'Accord de Paris sur le climat.

Mme McKenna se joindra aujourd'hui à une trentaine d'autres ministres de l'Environnement de l'Union européenne et de la Chine pour discuter de l'avenir de l'Accord de Paris — qui a été rejeté par le gouvernement Trump. D'autres discussions auront lieu sur la question lundi, cette fois à New York et à l'initiative des États-Unis.