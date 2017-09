Amherst… et les autres

S’il faut supprimer les noms de tous ceux et celles qui ont essayé de se débarrasser des Amérindiens, d’une façon ou d’une autre, par la force, la contamination, le zèle apostolique, le « génocide culturel », la législation, etc., les noms de nombre de colonialistes français et britanniques, et de Canadiens, seraient jetés aux oubliettes. Faut-il rappeler que la population autochtone des Amériques a été radicalement décimée au contact des Européens ?

Si les chefs de nations amérindiennes apprécient le geste symbolique de M. Coderre de « régler le cas du général Amherst », soit, et je m’en réjouis. Mais ce n’est pas en gommant un épisode pénible qu’on change l’histoire et, surtout, qu’on fait face à l’avenir.

J’ai toujours été fier de savoir que j’ai deux ancêtres amérindiens. Lorsque j’ai demandé à mon père pourquoi il n’y en avait que deux, il m’a répondu que c’étaient les seuls à avoir été baptisés. Ça, c’est la réalité, le rejet de l’autre dans ce cas-ci, parce qu’il ne pense pas comme vous.