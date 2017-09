Les braillants discours de nos nouveaux historiens

Que le premier ministre canadien et, plus récemment, le maire de Montréal s’indignent du passé peu reluisant de plusieurs personnages historiques qui ont marqué l’établissement de notre « beau et grand pays » sur ce continent, soit. Ils ne sont malheureusement pas les seuls à être affligés de cette myopie contextuelle. Cependant, ce n’est pas en changeant le nom d’un édifice ou d’une rue et en maquillant des armoiries que ces funestes actions seront corrigées. Nos « nouveaux historiens » ont beau se draper dans leurs braillants discours d’excuses, ces coups médiatiques puent l’entreprise de relations publiques primaire. D’ailleurs, les représentants des communautés spoliées — qui en ont vu bien d’autres — ont accueilli plutôt tièdement ces confessions aussi tardives qu’opportunistes. En ce sens, ils attendent maintenant, avec raison, de voir quel impact ces déclarations jovialistes auront réellement sur le terrain des inégalités, des comportements et des attitudes souvent séculaires.

Les perdants de l’Histoire ont rarement voix au chapitre. Ils passent maintenant, au mieux, d’adversaires ou d’indésirables à victimes, ayant ainsi droit à des excuses aussi plates qu’officielles. Nos élus devraient s’appliquer à faire l’Histoire actuelle par des actions concrètes qui iront au-delà de l’image, plutôt que de se donner bonne conscience — y récoltant au passage certains avantages politiques — en gommant certains passages jugés aujourd’hui incorrects. Garder et préserver le passé en mémoire, avec une vision critique et une analyse contemporaine pour éviter de le reproduire et, surtout, s’en servir pour apporter les correctifs qui s’imposent à notre époque. Voilà un beau programme qui aurait le mérite, lui, de passer… à l’Histoire !