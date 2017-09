Quoi surveiller aujourd'hui?

1

La rentrée du jour: le Canadien

Si ce n’est pas le signe ultime que l’été achève, alors quoi? Revoilà le Canadien de Montréal dans l’actualité, après un (long) été de repos et pas mal de mouvement de joueurs. Le camp d’entraînement commence aujourd’hui, alléluia.

Bien sûr, les temps ont changé depuis l’époque où la première journée d’un camp servait à voir qui avait pris du poids et qui était «game shape» parce qu’il avait couru tout l’été. En 2017, tout le monde arrive (normalement) au sommet de sa courbe énergique et on peut passer tout de suite aux choses sérieuses: c’est qui, le centre numéro un?