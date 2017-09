1

Le procès du jour (et plus): Mégantic

Quatre ans plus tard, c’est aujourd’hui que débute à Sherbrooke la sélection du jury dans le procès criminel lié au déraillement de train qui a coûté la vie à 47 personnes à Mégantic. Le conducteur, Thomas Harding, et deux autres ex-employés de la Montreal Maine and Atlantic (MMA) sont accusés de négligence criminelle.



Le procès, bilingue, pourrait s’étirer jusqu’à Noël. Suivra ensuite celui de la MMA. Dans son rapport d’enquête, le Bureau de la sécurité des transports du Canada avait établi en 2014 que 18 facteurs avaient contribué à la tragédie, dont l’état des freins et la «faible culture de la sécurité» de la compagnie impliquée.