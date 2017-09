L'ex-journaliste Gretta Chambers est décédée

L’ex-journaliste et chancelière émérite de l’Université McGill Gretta Chambers s’est éteinte samedi matin. Elle avait 90 ans.

Mme Chambers a été la toute première femme à occuper le poste de chancelière de l’université anglophone, entre 1991 et 1999.

« Journaliste, commentatrice politique et chef de file de sa communauté et de notre institution, Gretta Chambers a joué avec brio les nombreux rôles qui lui ont été confiés, notamment grâce à son excellent jugement, sa vivacité d’esprit et son admirable sagesse », a écrit dans un communiqué la principale de l’Université McGill, Suzanne Fortier.

Diplômée en sciences politiques à l’Université McGill à la fin des années 1940, elle a par a la suite occupé diverses fonctions journalistiques au sein des médias anglophones québécois, notamment à titre de chroniqueuse dans The Gazette et d’animatrice de plusieurs émissions d’affaires publiques sur les ondes de CBC.

« Madame Chambers s’est imposée comme l’une des premières femmes journalistes de langue anglaise à s’intéresser au Québec francophone », est-il indiqué sur le site de l’Ordre national du Québec. Elle avait été nommée officière de l’Ordre en 1993.



Gretta Chambers a par ailleurs été déclarée « Grande Montréalaise » en 1995 par l'Adadémie des Grands Montréalais, puis nommée en 2016 « commandeure » de l'Ordre de Montréal, créé en guise de legs pour le 375e anniversaire de la métropole.



Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a offert ses condoléances aux proches de Mme Chambers sur son compte Twitter.

J'apprends avec tristesse le décès de Gretta Chambers, une grande Québécoise. Mes pensées vont à la famille et aux proches. — Philippe Couillard (@phcouillard) 9 septembre 2017

Plus de détails suivront.