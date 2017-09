Quoi surveiller en fin de semaine?

3

Sagan ou pas Sagan?

Après Québec hier, ce sera au tour de Montréal dimanche d'accueillir le Grand Prix cycliste. On ne vous apprendra rien: les meilleures places sont dans la montée Camilien-Houde. Et tous les yeux seront encore rivés sur le Slovaque Peter Sagan, gagnant à Québec vendredi et meilleur sprinteur du peloton.

C'est aussi dimanche que la Vuelta d'Espagne arrive à bon port. Tout indique que Chris Froome réussira le doublé Tour de France et d'Espagne, une performance inédite depuis 1978. Mais il devra auparavant passer à travers une dernière très grosse étape de montagne aujourd'hui — avec l'Espagnol Alberto Contador qui voudra frapper un grand coup, à la veille de sa retraite.