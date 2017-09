3

Sous les projecteurs (bis): «Irma»

Attention, ce n'est pas fini. Alors qu'on commence à peine à mesurer les dévastations causées par l'ouragan Irma dans un chapelet d'îles caribéennes, la tempête continue sa progression et menace plus directement aujourd'hui la République dominicaine, Haïti et Cuba. Les États américains de la Floride et de la Géorgie seront aussi touchés plus tard.

Les premiers témoignages et les premières images du passage d'Irma évoquent une puissance de destruction phénoménale. Météo France a indiqué hier qu'une «intensité d’une telle longévité, c’est du jamais vu dans le monde depuis le début de l’ère satellitaire». Irma a généré des vents à 295 km/h pendant plus de 33 heures.