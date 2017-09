Quelle trajectoire va suivre l’ouragan «Irma»?

Après avoir frappé plusieurs îles des Caraïbes, lrma, le plus puissant ouragan jamais vu dans l’océan Atlantique, poursuit sa course. À quoi doit-on s'attendre? Survol en images et en vidéo.

1. Une trajectoire qui se précise

Alors qu’Irma s’approche de la mer des Caraïbes, sa trajectoire devient de plus en plus claire.

L’œil de la tempête et les vents infernaux qui l’entourent ont finalement évité l’île de Puerto Rico, scénario catastrophe que craignait le territoire sous contrôle américain.

Si les plus récentes prédictions météo se concrétisent, l’ouragan devrait également frôler la République dominicaine, Haïti et Cuba. Mais l’État américain de la Floride ne risque pas d’avoir cette chance : on prévoit qu’il sera frappé de plein fouet — et par un ouragan toujours extrêmement puissant.

2. Les Caraïbes dévastées

Comme le montre ce montage des images satellite de la NASA, l’ouragan est passé au-dessus de plusieurs îles, notamment Saint-Martin, où au moins quatre personnes ont perdu la vie.

3. Un cyclone qui continue de prendre de la puissance

Dès sa naissance, l’ouragan Irma était inhabituel. Il a rapidement été désigné comme le plus puissant n’ayant jamais émergé des eaux de l’Atlantique Nord.

La raison est simple : de telles tempêtes s’alimentent de la chaleur des océans, et les eaux du bassin de l’Atlantique sont habituellement trop froides pour leur permettre de devenir aussi dévastatrices. Mais la température de l’océan sur son chemin était relativement élevée — et Irma frôle maintenant la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, des étendues d’eau dont les températures de surface comptent parmi les plus élevées de ce coin de la planète.

Photo: NOAA/NASA Goddard Rapid Response Team

4. Une ampleur difficile à saisir

Ouragan de catégorie 5 (la maximale), Irma est un cyclone d’une ampleur difficile à saisir. Il y a d’abord sa puissance (des vents atteignant jusqu’à 300 km/h). Mais il y a aussi sa taille (330 000 km2) : elle couvre une superficie proche de la moitié de la France — ou un cinquième du Québec, si vous préférez. Ces images captées par la Station spatiale internationale au-dessus de l’ouragan Irma donnent une idée de sa taille.