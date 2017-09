3

LA rentrée du jour: George!

Oui, George, le petit prince «dont les joues roses et les culottes courtes savamment mises en scène entretiennent la flamme monarchique», pour citer Le Monde, entre à l’école aujourd’hui.

À 4 ans, il intègre donc la maternelle de la Thomas’s Battersea School de Londres, et ouvre de ce fait un nouveau chapitre de l’histoire de la royauté britannique: il fréquentera, attention, une école mixte. C’est inédit. On dit que Kate et William l’accompagneront aux portes de l’école. Pour plus d’informations, une multitude de magazines européens consacrent de longs reportages sur l’événement.