Dans le rétroviseur: Munich, 45 ans plus tard

Il y aura aujourd’hui à Munich une cérémonie soulignant le 45e anniversaire de l’attentat des Jeux olympiques de 1972. On se souvient? Des terroristes du groupe palestinien Septembre noir avaient fait irruption dans le village olympique et pris en otage des athlètes de la délégation israélienne. Le dénouement fut sanglant et l’affaire est généralement considérée comme la pire crise de l’histoire des JO.