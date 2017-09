Retour aux sources

Le soi-disant peuple québécois s’est dit NON deux fois, donc le divorce de l’appellation Canadiens français pendant la Révolution tranquille n’a pas donné grand-chose. Parallèlement, les minorités francophones dans les autres provinces peinent à se faire entendre parce qu’elles sont considérées comme des minorités locales, voire insignifiantes pour les autorités comme en Colombie-Britannique. Pourtant, c’est parce qu’il y a neuf millions de francophones que nous avons une deuxième langue officielle dans ce pays, et ce sont neuf millions de Canadiens français qui justifient l’existence de la notion d’un deuxième peuple fondateur. Si on veut faire avancer les services en français partout au pays afin d’obtenir plus de garderies, plus d’écoles, plus de soins en français, il est grand temps de revenir à une solidarité pancanadienne qui donnerait du poids aux revendications permettant de vivre en français partout. C’est le temps d’un retour en force des Canadiens français dans le vocabulaire de l’actualité, et dans l’actualité tout court.