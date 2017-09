Des gens arrivent au Canada. Des enfants, des jeunes mères, des personnes souffrantes qui ont tout risqué, qui ont parfois beaucoup perdu. Ce devrait être le premier élément à considérer lorsqu’il est question des demandeurs d’asile.

Or, même si l’information est disponible, même si plusieurs acteurs tentent d’élever le débat, la question demeure présentée par certains commentateurs et politiciens de façon simpliste, populiste et mensongère.

Il est ainsi possible à certains de continuer à parler d’immigration illégale, ou clandestine, et de considérer ces demandeurs d’asile comme des profiteurs. Cette paresse intellectuelle contribue aux tensions citoyennes qui se traduisent notamment par des marches de louveteaux arborant des drapeaux de triste mémoire.

Pourtant, il n’existe pas d’immigration illégale, comme nous le rappelle le Barreau du Québec. Les criminels ne sont pas admis comme réfugiés. Les demandeurs d’asile doivent procéder de façon irrégulière, car le Canada est signataire de l’Entente sur les tiers pays sûrs. C’est cette entente contre laquelle tous les partis politiques québécois devraient se dresser solidairement.

De toute façon, les personnes arrivant au Canada pour y faire une demande d’asile feront l’objet d’une enquête visant à déterminer la validité de leur prétention. Ceux qui ne satisfont pas aux critères pour être réfugiés se verront refuser leur demande.

En attendant, ces demandeurs reçoivent des services. Les traiter de profiteurs, de les mettre en compétition avec les aînés ou le système scolaire pour l’obtention de services et de laisser entendre que la facture sera simplement refilée à Québec ne fait qu’accroître le mécontentement de la population face à une situation qui n’a rien de catastrophique bien qu’elle puisse être très stressante et fragilisante pour ceux qui la vivent. En fait, le fédéral, respectant l’Accord Canada-Québec sur l’immigration, transfère cette année 380 millions au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Les partis d’opposition devraient demander au gouvernement ce qu’il fait de cet argent, plutôt que de braquer la population contre l’arrivée de gens vulnérables.