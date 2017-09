Bonjour M. Vil,

J’ai bien aimé votre texte (« Québécois ? ») paru dans Le Devoir de vendredi. Vous avez raison de nous interroger comme vous le faites. J’aimerais ici vous apporter de petites réponses qui vous apparaîtront, j’espère, aussi pertinentes que vos questions.

« Québécois ? » demandez-vous ? Vous l’êtes au moins tout autant que moi, c’est certain. Quant à moi, je suis un de ces Québécois de souche qui descendent en ligne droite de ces quelque 60 000 Français qui peuplaient le Québec lors de la conquête de 1760. Plus québécois que moi, tu meurs ! J’ignore si j’ai du sang améridien dans les veines ou sur les mains, mais qui sait exactement d’où provenaient mes ancêtres ? De Normandie ? De Bretagne ? D’Aquitaine ? Mais encore ? Celte, Latin, Viking, Arabe ? Il y a eu de tels brassages de populations dans l’histoire que personne ne peut dire qu’il est de race pure. On sait bien d’ailleurs qu’une race pure, ça n’existe que dans la tête de ceux qui veulent bien y croire.

Je parle donc français ; je suis indépendantiste (plus porté sur l’indépendance individuelle que collective) et ma religion était la catholique, mais je n’éprouve aucune fierté à dire que je suis québécois de souche ni l’envie d’être identifié comme tel. Je n’ose pas dire non plus que je suis de culture française parce que je sais bien les différences culturelles qu’il y a entre la France et le Québec. Je connais bien des gens respectables qui peuvent dire, comme moi, qu’ils sont de souche québécoise : pour la plupart, ils ne me ressemblent guère pour toutes sortes de raisons toutes aussi valables les unes que les autres. Que sont-ils ? Que suis-je ? Qu’est-ce qu’un Québécois ? Je ne sais pas et, à vrai dire, je suis convaincu que cela n’a pas d’importance. L’important n’est pas ce qu’on est, mais ce qu’on fait avec ce qu’on est et ce qu’on a. Je pense même que c’est perdre son temps que d’accorder du temps à cette ambiguë question qu’est celle de son identité nationale. Je me contente d’être un être humain et c’est déjà assez compliqué de même !