Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sous les projecteurs (encore): Shapovalov

Il est en feu! Denis Shapovalov est passé hier au quatrième tour des Internationaux de tennis des États-Unis et disputera d'ici lundi un match contre l'Espagnol Pablo Carreno Busta. Shapovalov a certes été aidé par le forfait de son adversaire vendredi... mais il dominait le match. Ainsi donc, le Canadien est devenu le plus jeune joueur à atteindre ce stade de la compétition depuis Michael Chang en 1989.

- À l'affiche aujourd'hui : Rafael Nadal et Roger Federer seront sur le court central, alors que Venus Williams et Maria Sharapova seront à l'œuvre plus tard durant la fin de semaine.