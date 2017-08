1

Dans le rétroviseur: Lady Di

La princesse Diana. Dodi Al-Fayed. Un garde du corps et un chauffeur (ivre). Une Mercedes-Benz. Des paparazzis, une poursuite à la sortie du Ritz de Paris, puis l'écrasement: dans le tunnel sous le pont de l’Alma, le 31 août 1997, la vie de Lady Di s’est arrêtée brutalement. On se souvient: émotion dans le monde, des millions de fleurs, la reine aux abonnés absents et Elton John qui chante.

Vingt ans plus tard, la mère de William et Harry continue de fasciner la presse: l’anniversaire de son décès a été souligné par d’innombrables numéros spéciaux, documentaires et émissions. Ses enfants ont choisi de célébrer discrètement l’événement mercredi.