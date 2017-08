Une bonne nouvelle pour Réjean Ducharme

Un groupe bien intentionné parlait déjà d’organiser des funérailles nationales pour Ducharme. Il me semble que lui, vivant, aurait été le premier à s’opposer à cette manifestation trop mondaine et luxueuse où les grosses voitures noires succèdent aux grosses voitures noires comme la télévision s’est chargée de montrer lors du décès du mari de Céline Dion. Une réunion d’amis, oui. Une réunion de lecteurs, oui. Une réunion de personnes qui ne sont ni lecteurs ni amis mais qui voudraient l’être, oui, oui, oui. Et la famille vient de demander de ne pas faire de funérailles nationales. Merci à la famille.