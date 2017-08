Ouragan «Harvey»: Québec offre de l’aide matérielle au Texas

Le Québec a offert de l’aide matérielle sous forme de lits de camp et de couvertures au Texas, dévasté par l’ouragan Harvey qui amène inondations et pluies torrentielles, a indiqué la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre.

La ministre a parlé au téléphone mardi vers midi avec le secrétaire d’État du Texas, Rolando Pablos.

L’aide offerte consiste en du matériel, soit des lits de camp, des couvertures, des oreillers et des trousses d’hygiène, par exemple, a indiqué la ministre en entrevue téléphonique peu après.

Elle a aussi proposé les services d’Hydro-Québec, qui peut venir prêter main-forte pour rétablir le réseau électrique ou monter des lignes. « On l’a déjà fait dans le passé », a souligné Mme St-Pierre.

Une offre... refusée

En janvier 2015, par exemple, des équipes d’Hydro-Québec s’étaient rendues dans la région de Boston, aux prises avec une forte tempête hivernale.

Mme St-Pierre a relaté que M. Pablos a remercié le Québec pour son offre, mais qu’il n’en avait pas besoin dans l’immédiat. Il fera peut-être appel aux Québécois ultérieurement car la situation est loin d’être réglée.

« J’ai dit au secrétaire d’État : si vous avez des besoins particuliers, n’hésitez pas à entrer en contact avec nous. »

« Merci beaucoup à la ministre St-Pierre et à tous les gens du Québec pour tous vos voeux. Le Texas apprécie votre amitié et votre soutien », a par la suite écrit M. Pablos sur son compte Twitter.

MERCI BEAUCOUP Minister St-Pierre and to all the people of Quebec for your well wishes. Texas appreciates your friendship and support. https://t.co/K7u5NlbR5G