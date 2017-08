La STM promet une offre de service bonifiée d’ici 2025

La Société de transport de Montréal (STM) promet de « bonifier » l’offre de service d’ici 2025 dans le métro et dans le réseau d’autobus grâce à des investissements de plus de 8 milliards de dollars.

La STM a dévoilé mardi son Plan stratégique organisationnel 2025 en présence du maire de Montréal, Denis Coderre.

Ce plan s’appuie sur des investissements de plus de 8 milliards de dollars dans le maintien et le développement des actifs « pour un service fiable et de qualité ».

La Société de transport espère ainsi augmenter de 27 % l’offre de service du métro, notamment grâce au programme de remplacement des rames du métro.

La STM mise aussi sur le prolongement de la ligne bleue, qui pourrait être mise en service en 2025.

Du côté du réseau de transport de surface, la STM promet de bonifier de 12 % l’offre de service, notamment grâce à l’ajout de 347 autobus supplémentaires. Quant aux achats de nouveaux autobus, la STM prévoit d'acquérir 1230 autobus hybrides climatisés d’ici 2025. Après cette date, on espère acheter uniquement des autobus électriques.

D’autres détails suivront.