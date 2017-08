La distribution de chèques aux demandeurs d'asile annulée au Palais des congrès

La distribution de chèques d'aide sociale aux demandeurs d'asile prévue mercredi au Palais des congrès de Montréal a été annulée, rapporte Radio-Canada. Elle serait toutefois réorganisée dans plusieurs centres d'hébergement.Cette vaste opération coordonnée par des fonctionnaires devait initialement se dérouler sur trois jours, du 30 août au 1er septembre. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) avait expliqué avoir choisi le Palais des congrès, la semaine dernière, étant donné le « gros volume » de distribution.Jusqu'à 5000 chèques d’aide financière de dernier recours devaient être distribués aux migrants, notamment haïtiens, récemment arrivés en grand nombre près de Lacolle.Au total, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale devrait verser au moins 2,5 millions de dollars en prestations d’aide sociale à ces demandeurs d’asile.Après avoir reçu l’équivalent d’un mois d’aide financière, ils seront invités à quitter les sites d’hébergement temporaires et à se trouver un logement permanent.Plus de détails à venir.