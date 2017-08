2

Trump, il y a (encore) un problème

Que dira le président Trump aujourd’hui au sujet des révélations de plusieurs médias américains lundi soir? Ils ont dévoilé que le groupe Trump a conduit des négociations pendant la campagne présidentielle pour faire construire une tour à Moscou — l’avocat personnel de M. Trump a confirmé le tout, pour ceux qui pensaient «fake news».

Et alors? Eh bien, on peut rappeler que le président-milliardaire a nié à plusieurs reprises avoir eu le moindre intérêt économique ou financier en Russie. Et qu’une enquête fédérale tente de déterminer s’il y a eu collusion entre des membres de son équipe et le gouvernement russe. Donc: à suivre.