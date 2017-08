1

L’ouragan de la décennie

Le Texas est frappé depuis cette nuit par l’ouragan Harvey, le plus violent à toucher les États-Unis depuis le tristement célèbre Katrina, qui a dévasté la Louisiane en 2005. Katrina a fait 1800 morts et pulvérisé La Nouvelle-Orléans.

Le gouverneur du Texas a demandé au président Trump de déclarer un état de catastrophe naturelle afin de débloquer des fonds fédéraux, ce que le président américain a accepté tard vendredi soir sur Twitter. Certaines parties de l’État devraient mettre des années à se remettre du passage du vilain Harvey.

Les villes près de la côte ont été évacuées. La catastrophe pourrait faire monter les vagues de plus de quatre mètres et laisser tomber plus d’un mètre de pluie par endroits. Les risques d’inondations soudaines demeureront importants dans les prochaines heures. Les vents pourraient souffler à plus de 215 km/h. Les autorités craignent aussi pour les raffineries de pétrole de la région.