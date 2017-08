Le genre «X» sur les passeports bien accueilli par les militants LGBT

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Toronto — Les militants qui revendiquent des documents gouvernementaux neutres sur le plan du genre saluent la décision d’Ottawa de permettre aux Canadiens de ne pas s’identifier en tant que femme ou homme sur leur passeport. Le gouvernement fédéral avait déjà fait part de son intention d’introduire une désignation de genre neutre sur les passeports, mais il en a fait l’annonce officielle jeudi. Les Canadiens qui ne s’identifient ni comme femme ni comme homme pourront faire ajouter une observation à leur passeport pour préciser que leur genre est non spécifié. Les militants avancent que cette mesure envoie un message clair aux provinces et territoires qui devraient en faire plus.