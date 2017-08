5

Dans le calepin

- Plusieurs lui reprochent sa lenteur ? L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées tient en tout cas aujourd’hui une audience avec des experts sur les lois autochtones, à Winnipeg.

- Montréal-Nord retirera de force ce jeudi une première série de boîtes de dons (vêtements et autres) qui ne respectent pas la réglementation de l’arrondissement — la plupart liées à des organismes non reconnus.