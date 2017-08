3

Le don du jour: de Québec à Montréal

Point de rivalité ce matin entre Québec et Montréal : plutôt un brin de convivialité alors que les maires Coderre et Labeaume dévoileront le legs de Québec pour le 375e anniversaire de Montréal — un ensemble de sculptures qui seront installées au parc Guido-Nincheri (coin Rachel et Jeanne-d’Arc).

Le maire Coderre avait soulevé l’ire d’élus et de membres de la communauté italienne l’automne dernier lorsqu’il avait annoncé que le parc serait rebaptisé en l’honneur de la Ville de Québec, pour la remercier de son cadeau. Il a finalement changé d’idée, et le maître du vitrail conservera ainsi son parc.