Jeu vidéo: une aide encore utile

Le débat fait rage depuis le début de l’été au sujet des subventions de l’État aux sociétés étrangères du jeu vidéo : le temps serait-il venu d’y mettre fin, comme le suggèrent certains en invoquant le fait qu’elles créent une concurrence déloyale pour les entreprises locales ?

En 2016-2017, la société française du jeu vidéo Ubisoft a reçu 63 millions d’euros du gouvernement québécois. C’est beaucoup d’argent pour une seule entreprise.

Qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, les sociétés qui produisent des jeux vidéo chez nous ont droit à un crédit d’impôt de 37,5 % du salaire de chaque employé admissible jusqu’à concurrence de 37 500 $ par année. Instauré dans les années 1990 par le ministre des Finances de l’époque, Bernard Landry, ce crédit était associé à la condition expresse de s’installer dans un des immeubles du « Quartier du multimédia », une condition éliminée depuis.

Devenu de plus en plus populaire après l’arrivée d’Ubisoft, le crédit d’impôt fut réduit à 30 % dans la vague de compressions imposées par le gouvernement Couillard en 2014, puis rétabli à 37,5 % après la publication du rapport Godbout sur la fiscalité. La commission recommandait cependant qu’il soit non remboursable pour les grandes sociétés et plafonné à 25 000 $.

D’autres industries ont droit à ce genre de crédit d’impôt, comme celles du commerce électronique et de la conception de systèmes informatiques, ou encore celles de la production de films et d’émissions de télévision. Sans parler des crédits à la R D en aéronautique, les garanties de prêts au secteur manufacturier et le soutien à l’agriculture et aux industries culturelles. Au moment des travaux de la commission sur la fiscalité, on évaluait l’aide aux entreprises à 2,5 milliards de dollars par année, soit trois fois plus qu’en Ontario en proportion de l’économie. Ce qui n’a probablement pas beaucoup changé depuis malgré le rapport Godbout.

Au début de l’été, le p.-d.g. du distributeur de musique continue Stingray, Éric Boyko, a fait une sortie remarquée en dénonçant l’aide consentie par l’État aux firmes étrangères qui choisissent de s’installer au Québec pour profiter des généreux crédits d’impôt. Selon M. Boyko, ces sociétés privent les firmes locales d’une main-d’oeuvre spécialisée très recherchée et, du même coup, exercent une pression à la hausse sur les salaires et les conditions de travail.

Il avait raison. Voilà un des effets pervers de ce genre de programmes coûteux qui viennent perturber le marché de l’emploi, mais aussi celui des fournisseurs de services auxquels s’abreuvent les autres industries qui n’ont pourtant pas accès au même soutien de l’État.

Malgré cela, il faut reconnaître que, sans la création de ce programme audacieux il y a 20 ans, l’industrie du jeu vidéo n’aurait probablement jamais décollé chez nous. Or plus de 10 000 personnes y travaillent aujourd’hui, soit plus de la moitié de la main-d’oeuvre totale de cette industrie au pays.

Les plus importants employeurs sont des sociétés étrangères, comme Ubisoft, Gameloft, Warner Bros., Eidos et Electronic Arts, mais des dizaines de créateurs issus de ces firmes ont aussi lancé leur propre studio.

Au moment de revoir tous les programmes d’aide à l’entreprise, il y a trois ans, le gouvernement Couillard s’est posé la question de la pertinence de ce crédit. Il a d’abord choisi de le réduire, mais s’est ravisé devant le risque de ne plus faire partie du peloton de tête des endroits privilégiés par les décideurs des multinationales du multimédia.

Dans le merveilleux monde des industries de pointe, la masse critique de main-d’oeuvre spécialisée constitue un facteur déterminant dans la décision d’investir ici ou là. Et pour maintenir cette masse critique, malheureusement, il faut y mettre le prix, en argent et en formation. D’où une surenchère salariale tout à fait normale, mais rarement prolongée. C’est un cercle vicieux duquel aucun pays ne peut s’extraire sans risquer la spirale descendante.

S’il est vrai que la concurrence est vive dans certains créneaux d’emplois spécialisés au Québec, elle l’est encore bien davantage entre les grandes villes du monde, de San Francisco à Hong Kong en passant par Berlin, Barcelone et Toronto, pour attirer chez elles des investissements à valeur ajoutée.

Pour le moment, tout indique que l’industrie du jeu vidéo rapporte autant en revenus fiscaux et davantage en activité économique et en emplois bien rémunérés pour nos jeunes qu’elle coûte en crédits d’impôt. Le jour où ce ne sera plus le cas, il ne faudra pas hésiter à rappeler le gouvernement à l’ordre.